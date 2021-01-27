أكد نائب الرئيس، والعضو المنتدب لشركة MOELIS AND COMPANY إيرك كانتور، أن هناك فرصا كثيرة في السعودية بسبب انفتاح الحكومة للاستثمارات الأجنبية، وما تطرحه عبر خططها بعيدة المدى.

جاء ذلك خلال مشاركة كانتور في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

واعتبر المسؤول التنفيذي، أن الاستجابة الصحيحة لأحداث 2020 من تحديات جسيمة ناشئة عن جائحة كورونا، "تكمن في رؤية السعودية 2030".

وقال إن هناك توجها لتأمين بيئة مؤاتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في عدد من الدول، كما أن هناك توجها لنقل العديد من الصناعات إلى السوق المحلية في السعودية.

وأكد كانتور التزام شركته بالمنطقة وبالفرص التي توفرها المملكة.

وأوضح أن هناك فرصا للخروج من تحديات الجائحة، و"لقد التزمنا بهذه الأمور في المنطقة لأن هناك تركيزا من حكومة المملكة على الاستثمارات الخارجية، وهناك الكثير من الخطوات التي اتخذتها المملكة، وأن حضور المستثمر الأجنبي مرحب به، ومقبول في القيمة العالمية من الاستثمارات".

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.