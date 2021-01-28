حققت شركة أبل إيرادات قياسية وكسرت حاجز الـ 100 مليار دولار لأول مرة، بدعم من مبيعات قوية لهاتف iPhone 12.

وارتفعت الإيرادات بـ 21% العام الماضي لتبلغ 111 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح الفصلية 29 مليار دولار، لتفوق التوقعات البالغة 24 مليار دولار.

وأشار المحللون أن مبيعات هواتف أبل شهدت ما يسمى بـ super cycle حيث قام الملايين من المستخدمين باستبدال أجهزتهم القديمة، بهاتف iPhone 12، كذلك شهدت الشركة مبيعات قوية للطروحات الجديدة من Apple Watch وiPads وMac computers ، كما أدى ارتفاع مبيعات الأجهزة الجديدة إلى دعم مبيعات الشركة من الخدمات مثل iTunes و Apple MusicوiCloud.

بدأت شركة أبل بالعمل في وقت مبكر على جهاز آيفون القابل للطي، وهو المنافس المحتمل للأجهزة المماثلة من شركة سامسونغ وغيرها وذلك على الرغم من أنها تخطط لإجراء تغييرات طفيفة فقط على خط آيفون لهذا العام.

ومثل Galaxy Fold من سامسونغ، وRazr من موتورولا، فإن هاتف آيفون القابل للطي يسمح لشركة أبل بصنع جهاز بشاشة أكبر في حجم أصغر.