أعلنت شركة أبل تحقيق مبيعات وأرباح فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت، إذ دعمت هواتف آيفون الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس إيرادات أجهزة الهاتف ودفعتها إلى مستوى قياسي جديد وأدت إلى زيادة المبيعات في الصين 57%.

وشحنت أبل هواتف آيفون 12 بعد أسابيع من الموعد المعتاد، لكن وفرة الطرز وهيئتها الجديدة استفادت من الطلب المكبوت على شراء هواتف أحدث، لا سيما في الصين.

كما سجلت الشركة مبيعات فصلية قوية لحاسبات ماك المحمولة وأجهزة آيباد اللوحية بدفع من العمل والدراسة واللعب من المنزل خلال فترة جائحة كورونا.

وارتفعت إيرادات أبل في الربع المنتهي في 26 ديسمبر كانون الأول 21% إلى 111.44 مليار دولار. وزادت ربحية السهم إلى 1.68دولار من 1.25 دولار لتتجاوز بذلك أهداف وول ستريت بحسب بيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وسجلت مبيعات هواتف آيفون 65.60 مليار دولار، وتجاوزت رقما قياسيا حققته قبل 3 أعوام.

إلى ذلك، أظهرت بيانات آي.دي.سي أن شركة أبل هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول وقفزت إلى صدارة إحصاء الفائزين، إذ ارتفعت شحناتها 22%.

وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4%، من 19.9%، في نفس الفترؤة قبل عام.

وحققت Apple إيرادات قياسية وكسرت حاجز الـ100 مليار دولار لأول مرة، بدعم من مبيعات قوية لهاتف iPhone 12.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21%، في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 111 مليار دولار. فيما بلغت الأرباح الفصلية 29 مليار دولار، لتفوق التوقعات البالغة 24 مليار دولار.

وأشار المحللون أن مبيعات هواتف Apple شهدت ما يسمى بـ super cycle حيث قام الملايين من المستخدمين باستبدال أجهزتهم القديمة، بهاتف iPhone 12 كذلك شهدت الشركة مبيعات قوية للطروحات الجديدة من Apple Watch وiPads وMac computers، كما أدى ارتفاع مبيعات الأجهزة الجديدة إلى دعم مبيعات الشركة من الخدمات مثل iTunes و Apple Music وiCloud.