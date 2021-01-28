أغذية تستكمل الاستحواذ على مخبز الفيصل الكويتية

أعلنت مجموعة أغذية، المدرجة في سوق أبوظبي، عن استكمالها لصفقة الاستحواذ على كامل رأسمال شركة مخبز وحلويات الفيصل، أحد أبرز المخابز الصناعية في دولة الكويت.

وقالت مجموعة أغذية، في بيان لها، إنها تسعى عبر إتمام عملية الاستحواذ، إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع محفظتها من المنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن توفير أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل لمساهمي المجموعة.

ولم يفصح البيان عن قيمة الاستحواذ.

وأضافت مجموعة أغذية، أن اتفاقية الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل تسهم في زيادة حجم أعمالها في دولة الكويت بواقع أربعة أضعاف.

يذكر أن المجموعة لديها مشروع مشترك في الكويت، بينها وبين شركة الرمّاح الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة، لإنتاج مياه العين.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية ورئيس محافظ استثمارية في “القابضة” (ADQ)، خليفة سلطان السويدي: "تلتزم مجموعة أغذية بتعزيز حضورها الإقليمي بشكل ملموس من خلال تنويع محفظتها وتقديم قيمة عالية لحملة أسهمنا. ويُمثل الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل إنجازاً جديداً لمجموعتنا، حيث يُتيح لها تسريع الخطى نحو توسيع نطاق أعمال المجموعة إقليمياً وترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الأغذية والمشروبات".

وتعد شركة مخبز وحلويات الفيصل، التي تأسست عام 1991، من أشهر العلامات التجارية في دولة الكويت؛ إذ تمتلك محفظة متنوعة من المنتجات الفاخرة المتوفرة في جميع منافذ بيع المأكولات بالتجزئة في الدولة.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 90 مليون درهم إماراتي خلال الـ 12 شهرًا الماضية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2020، كما بلغ هامش أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 21 مليون درهم إماراتي مع دخل صافي وصل إلى 12 مليون درهم إماراتي.