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رئيس "كومرتس بنك" الجديد يخطط لإلغاء 10 آلاف وظيفة

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كومرتس بنك الألماني
بنوك

رئيس "كومرتس بنك" الجديد يخطط لإلغاء 10 آلاف وظيفة

في إطار تعديل على الاستراتيجية أُعلن بعد أسابيع فقط من توليه أعلى منصب في ثاني أكبر بنوك ألمانيا

متابع الغاء المتابعة

فرانكفورت – رويترز

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يريد الرئيس التنفيذي الجديد لكومرتس بنك مانفريد نوف إلغاء 10 آلاف وظيفة وإغلاق مئات الفروع، في إطار تعديل على الاستراتيجية أُعلن بعد أسابيع فقط من توليه أعلى منصب في ثاني أكبر بنوك ألمانيا.

تأمل إدارة البنك في أن تُنعش خطط الإصلاح التي كُشف عنها، اليوم الخميس، حظوظ المجموعة المملوكة جزئيا للدولة، والتي تجد صعوبة في زيادة الأرباح في ظل تغييرات للمسؤولين التنفيذيين وعدم استقرار الاستراتيجية. ولم يتعاف البنك بالكامل بعد حزمة إنقاذ من الحكومة خلال الأزمة المالية الأخيرة.

وقال نوف في بيان "سنحد من التعقيد ونخفض التكاليف على نحو شامل. أهدافنا طموح للغاية".

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وأفاد البنك أنه من المقرر وضع اللمسات النهائية بحلول الثالث من فبراير شباط على خطة تقليص قوة العمل بنحو الربع وخفض حجم شبكة الفروع من 800 إلى 450 بحلول 2024.

وقال البنك إن الخطط مازالت قيد النقاش من المجلس الإشرافي وتستلزم موافقة إدارية نهائية، لكنها أُعلنت بعد تقارير إعلامية ذكرتها في وقت سابق من اليوم.

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