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أرباح "تسلا" الفصلية تسجل 903 ملايين دولار وتخيب التوقعات

تسلا مناسبة
تسلا
تسلا

أرباح "تسلا" الفصلية تسجل 903 ملايين دولار وتخيب التوقعات

تمكنت لأول مرة منذ تأسيسها عام 2003 من تحقيق أرباح على أساس عام كامل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تمكنت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية لأول مرة منذ تأسيسها عام 2003 من تحقيق أرباح على أساس عام كامل.

وقالت "تسلا"، في تقرير نشرته، الأربعاء، إن الأرباح الصافية للشركة عام 2020 بلغت مستوى 721 مليون دولار، وذلك بعد أن خسرت في 2019 مبلغا قيمته 862 مليون دولار، وفي 2018 حوالي مليار دولار.

ووصل حجم الإيرادات العام للشركة في العام الماضي 31.5 مليار دولار، مقارنة مع 24.5 مليار دولار في 2019.

ويعود أحد الأسباب الأساسية للنجاح المالي للشركة عام 2020 إلى ارتفاع مستوى حجم مبيعات سياراتها الكهربائية في الصين والدول الأوروبية.

وتم تأسيس شركة "تسلا" عام 2003 من قبل رجل الأعمال الأميركي، إيلون موسك، الذي يعتبر حاليا أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بحوالي 210 مليارات دولار.

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