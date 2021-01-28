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أرباح "البحري" الفصلية تتراجع 69%.. وتقفز لـ1.6 مليار ريال في 2020

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
سفينة تابعة لشركة البحري
سوق السعودية

أرباح "البحري" الفصلية تتراجع 69%.. وتقفز لـ1.6 مليار ريال في 2020

توزيع 393.75 مليون ريال عن النصف الثاني من 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 68.87% في الربع الرابع من 2020، ليصل إلى 77.54 مليون ريال، مقارنة بنحو 249.08 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح "البحري" بنسبة 75.7% في الربع الرابع من 2020، مقارنة بنحو 313.74 مليون ريال في الربع الثالث من 2020.

في الوقت ذاته، ارتفع صافي ربح شركة "البحري" بنسبة 153.12% في العام 2020، ليصل إلى 1.571 مليار ريال، مقارنة بنحو 620.7 مليون ريال في العام 2019.

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وقالت "البحري" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي وراء انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلي الانخفاض في العوائد من عدة قطاعات وبشكلٍ رئيسي من قطاع النفط، وذلك بسبب انخفاض معدلات أسعار النقل بالإضافة لانخفاض عمليات النقل.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "البحري"، اليوم الخميس، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بإجمالي 393.75 مليون ريال، توزع على 393.75 مليون سهم، بواقع ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

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