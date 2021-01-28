أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الخميس، عن صدور قرار مجلس إدارتها في يوم الأربعاء الماضي بالموافقة على تحصيل كامل المبالغ المستحقة من شركة فاس القابضة للفنادق (طرف ذو علاقة) والبالغة قيمتها حوالي 350.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن تلك التسوية ستتم بشكل رئيسي عن طريق تسوية عينية (عقارات) وجزئياً من خلال مبلغ نقدي، وتشمل العقارات أربع قطع أراضٍ ومبنى واحدا، تتواجد في مواقع استراتيجية في كل من جدة والدمام والأحساء والخرج.

ونوهت الشركة بأن تقييم العقارات قد تم إجراؤه عن طريق أربعة مقيّمين عقاريين معتمدين ومستقلين، في حين اتفق الطرفان بأن تتسلم المراكز العربية هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المراكز العربية قد أولت كامل اهتمامها بأن تكون قطع الأراضي متواجدة بمواقع استراتيجية، اثنتان منها متصلة بمركزين تجاريين قائمين، وذلك لدعم خطة الشركة العامة والهادفة إلى التوسع في تطوير المراكز التجارية العصرية، حيث تم التحقق من هذه الاختيارات من قبل خبراء عقاريين مستقلين.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي من هذه العملية على عدة مراحل على قوائم الشركة خلال الفترات المالية الأربع القادمة، ابتداءً من الربع الرابع المنتهي في 31 مارس 2021.