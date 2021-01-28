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الوطنية للتعليم تكمل إجراءات الاستحواذ على ريفان للتشغيل 

الوطنية للتربية والتعليم
الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

الوطنية للتعليم تكمل إجراءات الاستحواذ على ريفان للتشغيل 

مقابل 946 ألف ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتربية و التعليم، اليوم الخميس، أنه جرى استيفاء جميع الشروط الخاصة بشراء كامل حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة مقابل 946 ألف ريال سعودي.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أنها حصلت على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

وبالتالي، انتقلت ملكية كامل الحصص في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم و تم تعديل عقد التأسيس لشركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة.

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