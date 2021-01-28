أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، عن بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، وفقاً لأحكام المادة 193 من نظام الشركات.

وقالت سوليدرتي تكافل، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنه يحق لأي دائن من دائني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي للشركة.

وتبدأ فترة اعتراض الدائنين من 27 يناير 2021 وتنتهي بنهاية يوم الخميس 26 فبراير 2021.

بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على صفقة الاندماج.

وافق مساهمو شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل"، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل شركة على حدة يوم الثلاثاء الماضي، على العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني لدمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350 مليون ريال إلى 470.66 مليون ريال؛ عبر إصدار نحو 12.066 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل جميع أصول شركة "سوليدرتي" والتزاماتها إلى شركة "الجزيرة تكافل" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وبموافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.