.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تويوتا تتفوق على فولكسفاغن وتصبح أكبر بائع سيارات في العالم 2020

تويوتا ستدفع غرامة في أمريكا قدرها 17.35 مليون دولار
تويوتا
شركات

تويوتا تتفوق على فولكسفاغن وتصبح أكبر بائع سيارات في العالم 2020

استعادت مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم لأول مرة خلال خمسة أعوام

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تفوقت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات على نظيرتها الألمانية فولكسفاغن في مبيعات السيارات العام الماضي، واستعادت مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم لأول مرة خلال خمسة أعوام إذ عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.

وقالت تويوتا اليوم الخميس إن مبيعات المجموعة على مستوى العالم تراجعت 11.3%، إلى 9.528 مليون سيارة في 2020، مقارنة مع انخفاض 15.2%، في مبيعات فولكسفاجن إلى 9.305 مليون سيارة.

وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس كورونا التي منعت الناس من زيارة معارض السيارات واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.

لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام التي كانت أقل تضررا من تفشي الفيروس عن أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم الشركة "لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد