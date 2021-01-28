أصدرت محكمة في لندن اليوم الخميس حكما بتسليم مؤسس شركة الاستثمار المباشر المنهارة مجموعة أبراج ومقرها دبي إلى الولايات المتحدة.

ويتهم مدعون أميركيون عارف نقفي، رجل الأعمال الباكستاني، بتصميم مؤامرة للاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس. ويقول محامو نقفي، إنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 291 عاما إذا أُدين في الولايات المتحدة.

وكانت أبراج أكبر صندوق استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهارت في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارة صندوق للرعاية الصحية تابع لها حجمه مليار دولار.