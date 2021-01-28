.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

محكمة بريطانية تسمح بتسليم مؤسس أبراج إلى أميركا

عارف نقفي مؤسس أبراج
عارف نقفي مؤسس أبراج
شركات

محكمة بريطانية تسمح بتسليم مؤسس أبراج إلى أميركا

محامو عارف نقفي يقولون إنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 291 عاما إذا أُدين في أميركا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت محكمة في لندن اليوم الخميس حكما بتسليم مؤسس شركة الاستثمار المباشر المنهارة مجموعة أبراج ومقرها دبي إلى الولايات المتحدة.

ويتهم مدعون أميركيون عارف نقفي، رجل الأعمال الباكستاني، بتصميم مؤامرة للاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس. ويقول محامو نقفي، إنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 291 عاما إذا أُدين في الولايات المتحدة.

وكانت أبراج أكبر صندوق استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهارت في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارة صندوق للرعاية الصحية تابع لها حجمه مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد