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جونسون: نعتقد أن لقاح أسترازينيكا فعال على كل الفئات العمرية

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لقاح أسترازينيكا
لقاح كورونا

جونسون: نعتقد أن لقاح أسترازينيكا فعال على كل الفئات العمرية

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يعتقد أن لقاح أسترازينيكا فعال على كل الفئات العمرية على عكس ما تعتقد ألمانيا.

تأتي تصريحات جونسون فيما أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح، اليوم الخميس، بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبر أسترازينيكا، فقط للأشخاص الذين لا تفوق أعمارهم 65 عاماً.

وكتبت لجنة التلقيح في وثيقة "لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19 موصى به حالياً فقط للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً".

وأشارت الوثيقة إلى أن "المعطيات المتوفرة حالياً غير كافية لتقييم فعالية اللقاحات" للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً.

وذكرت وزارة الصحة الألمانية، اليوم، أنه بناء على البيانات المتاحة في الوقت الراهن، فإن هذا اللقاح موصى به للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما.

وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة، قراره بشأن السماح باستخدام هذا اللقاح أو عدمه.

كانت بريطانيا ودول عديدة أخرى سمحت باستخدام هذا اللقاح.

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