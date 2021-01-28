نقلت وكالة الأنباء الفرنسية تأكيد شركتي فايزر وبيونتيك أن لقاحهما فعال ضد تحورات كورونا الجديدة.

وذكرت الوكالة أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لفيروس كورونا.

وكانت دراسات مخبرية قد أفادت بأن لقاح فايزر/بيونتيك فعال ضد إحدى الفصائل الجديدة من فيروس كورونا، لكن يوجد أكثر من فصيل من الفيروس.

هذا يعني أنه بالرغم من أن نتائج هذه إيجابية، فإنه لا يمكن اعتبارها دليلا علميا قاطعا على مدى فعالية اللقاح.

وقد رصدت فصائل جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. ومن خصائصها أنها سريعة الانتشار، وهذا طرح علامات استفهام حول مستوى الوقاية الذي يؤمنه اللقاح ضدها.

والرأي الشائع هو أن اللقاح فعال في مواجهة هذا الفصيل الجديد، لكن العلماء ما زالوا يسعون للحصول على أدلة تؤكد ذلك.