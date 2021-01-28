.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فايزر وبيونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد تحورات كورونا الجديدة 

لقاح فايزر
لقاح فايزر
لقاح كورونا

فايزر وبيونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد تحورات كورونا الجديدة 

قالتا إن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية تأكيد شركتي فايزر وبيونتيك أن لقاحهما فعال ضد تحورات كورونا الجديدة.

وذكرت الوكالة أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لفيروس كورونا.

وكانت دراسات مخبرية قد أفادت بأن لقاح فايزر/بيونتيك فعال ضد إحدى الفصائل الجديدة من فيروس كورونا، لكن يوجد أكثر من فصيل من الفيروس.

هذا يعني أنه بالرغم من أن نتائج هذه إيجابية، فإنه لا يمكن اعتبارها دليلا علميا قاطعا على مدى فعالية اللقاح.

وقد رصدت فصائل جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. ومن خصائصها أنها سريعة الانتشار، وهذا طرح علامات استفهام حول مستوى الوقاية الذي يؤمنه اللقاح ضدها.

والرأي الشائع هو أن اللقاح فعال في مواجهة هذا الفصيل الجديد، لكن العلماء ما زالوا يسعون للحصول على أدلة تؤكد ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد