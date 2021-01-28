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"معادن" للعربية: تخطينا صعوبات 2020 واستثمارات الذهب دعمت التدفقات النقدية

مبادرة الاستثمار

"معادن" للعربية: تخطينا صعوبات 2020 واستثمارات الذهب دعمت التدفقات النقدية

قال إن تركيز الشركة خلال جائحة كورونا كان على استمرار سلسلة الإمداد

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن، مساعد العوهلي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن الشركة تمكنت من تخطي صعوبات عام 2020 من خلال خفض التكلفة والتركيز على المشروعات التنموية، علاوة على تنوع استثمارات الشركة في الذهب والألمنيوم والفوسفات، والذي منحها المرونة ودَعَم التدفقات النقدية.

وأضاف العوهلي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى: "تركيزنا خلال جائحة كورونا كان على استمرار سلسلة الإمداد والمصانع استمرت في الإنتاج، وركزنا على تقليل التكلفة بصورة كبيرة، وعلى مستوى صافي الربح كانت ضعيفة، بينما كان الربح التشغيلي استمر بقوة، وحافظنا على التزامتنا المادية نحو الممولين وتمويل مشاريع الذهب".

وأوضح أن الشركة استمرت في دعم وتمويل مشاريع التنمية لدى الشركة، ولدينا مشروعان كبيران هما منجم ذهب في المنصورة مسرة ما يعادل 68 مليون دولار، والأمونيا 3 يعادل 1.3 مليار دولار.

وأشار إلى استثمارات الذهب دعمت التدفقات النقدية مع تراجع أسعار الألمنيوم والفوسفات، ويعطي ذلك مرونة في التعامل مع الدورات الاقتصادية، وارتفاع أسعار الذهب كان عاملا مساعدا للشركة، مقارنة بانخفاض الألمنيوم والفوسفات لأدنى أسعارها خلال العام الماضي، بينما تدنت أسعار الأسمدة.

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