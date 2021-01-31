أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، خمس رخص تشغيلية لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" لأنشطة الشركة المتعلقة بالطيران المدني.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الرخص التشغيلية تركّز على الالتزامات التي يجب على الشركة اتباعها لضمان مستوى السلامة المقبول لأنشطة الطيران المدني التابعة لها.

وتوزعت الرخص على رخصة المشغل الجوي غير التجاري وفقاً للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (125)، ورخصة المشغل الجوي للأعمال الجوية وفقاً للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (133) والتي تُعرف بالأشغال والمسوحات الجوية، وثلاث رخص لمحطات إصلاح الطائرات وصيانتها بمقرات الشركة في الدمام، ورأس تنورة، وتناجيب، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (145).

يذكر أن الرخص التشغيلية التي وقعت من الهيئة العامة للطيران المدني لأرامكو السعودية، تأتي بهدف استمرار ضمان سلامة الطائرات وأنشطة الطيران داخل المملكة وخارجها، وفي إطار تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع كافة الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030، ويصب في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني.