.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شركة إماراتية تطلق مشروعاً عقارياً بقيمة 2.2 مليار دولار في الشارقة

أراد
أحد مشاريع شركة أراد في الشارقة
اقتصاد الإمارات

شركة إماراتية تطلق مشروعاً عقارياً بقيمة 2.2 مليار دولار في الشارقة

تسليم الوحدات في مشروع "مَسار" بعدد أربعة آلاف وحدة سيبدأ على مراحل من 2023

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت شركة عقارية بالإمارات مشروعا فاخرا مسوّرا بثمانية مليارات درهم (2.2 مليار دولار) في إمارة الشارقة.

يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه إطلاقات المشاريع الجديدة في دبي المجاورة، حيث يعاني القطاع العقاري من تباطؤ حاد نجم عن حُمّى تطوير على مدى العشر سنوات الأخيرة.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لشركة أرادَ في تصريحات لرويترز، إن تسليم الوحدات في المشروع "مَسار" الذي يقام على مساحة 19 مليون قدم مربعة بعدد أربعة آلاف وحدة سيبدأ على مراحل من 2023 وينتهي في 2028.

ارتفاع أرباح شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "المجموعة السعودية" بالربع الرابع 273% إلى 235 مليون ريال

ومن المتوقع أن يقطن نحو 15 ألف شخص المشروع، الذي سيضم إلى جانب المرافق السكنية والتجارية مساحات خضراء ومدرسة دولية.

وقال الخشيبي إن تمويل المشروع سيكون من رأس المال وبالدين والمبيعات.

تفاقم التباطؤ في دبي، المحرك العقاري للإمارات، من جراء جائحة فيروس كورونا التي أفرزت فقدا هائلا للوظائف ونزوحا للمقيمين الأجانب.

لكن الخشيبي قال إنه يتوقع على الرغم من الجائحة أن يكون هناك طلب كبير على المشروع الذي ستدور تكلفة المنزل فيه بين 1.2 و3.7 مليون درهم.

وقال "عندما تشيع الضبابية، أصبحت الشارقة معروفة كوجهة آمنة. إنها معروفة باستقرارها. المقيمون فيها يمكثون للمدى الطويل. إذا نظرت إلى سكان الشارقة، معظمهم من الجيل الثاني. إنها وطنهم".

وأوضح أن الشركة تتوقع ترسية عقود قيمتها 1.5 مليار درهم هذا العام، بعضها لمشاريع أخرى.

أرادَ مملوكة للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بسمة في الشارقة، وللأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة كيه.بي.دبليو إنفستمنتس في دبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد