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سابك تتوقع ارتفاع مبيعاتها بـ 5% العام الجاري

سابك مناسبة
شركة سابك
سابك

سابك تتوقع ارتفاع مبيعاتها بـ 5% العام الجاري

مقارنة بـ 2020

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دبي - العربية.نت

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توقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أن يستمر النشاط الاقتصادي في الانتعاش في معظم أنحاء العالم، بعد التحسن الذي شهده النصف الثاني من العام 2020، متوقعة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عالميا إلى ما بين 4.5% إلى 5% في العام 2021، وذلك باعتبار فعالية لقاح كوفيد -19 ومدى الانتشار في استخدامه في أنحاء العالم.

وأضافت في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه "فيما يتعلق بالعام 2021، نتوقع ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 2% إلى 5% عن العام السابق لشركة "سابك".

وعن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء وانخفاض القيمة، توقعت "سابك" أن ترتفع عن العام السابق.

شركات سابك "سابك" تحقق 2.2 مليار ريال أرباحا فصلية.. و40 مليون فقط في 2020

وأوضحت أنها ستظل مركزة على الاستخدام الأمثل لرأس المال، مع توقع المحافظة على ثبات النفقات الرأسمالية مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تجري "سابك" عمليات تقويم على جميع المستويات، لتكون قادرة على الالتزام بمبادرة "الأهداف المستندة إلى العلم" في العام 2021، وهي إحدى المبادرات للحد من انبعاثات الكربون.

وأكدت "سابك" التزامها بتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأوضحت أنها في هذا الإطار تسعى إلى ربط حوافز التنفيذيين المساهمين في تحقيق أهداف الشركة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الكربون.

وحققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3%.

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