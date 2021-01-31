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أرباح "أسلاك" السنوية تقفز 181% لتتجاوز 62 مليون ريال

شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"
سوق السعودية

أرباح "أسلاك" السنوية تقفز 181% لتتجاوز 62 مليون ريال

ارتفعت مبيعات الشركة 7.3% العام الماضي

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 181% خلال العام 2020، لتصل إلى 62.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 22.1 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح للعام 2020 مقارنة مع العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الانخفاض في المدينين التجاريين والمخزون وانخفاض مصروف الزكاة.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 7.3% خلال العام 2020، لتصل إلى 777.3 مليون ريال مقارنة بنحو 724.4 مليون ريال في 2019.

وكان صافي ربح "أسلاك" قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 45.1 مليون ريال مقابل 17.2 مليون ريال للفترة المماثلة من 2019، بارتفاع 162.2%.

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