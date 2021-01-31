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أسمنت ينبع توصي بتخفيض رأسمالها بنسبة 36.5%

أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

أسمنت ينبع توصي بتخفيض رأسمالها بنسبة 36.5%

بقيمة 575 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الأحد، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 36.5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن رأس المال بعد التخفيض يبلغ مليار ريال بدلاً من 1.575 مليار ريال قبل التخفيض.

ويتراجع عدد أسهم الشركة بعد التخفيض إلى 100 مليون سهم بدلاً من 157.5 مليون سهم.

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وقالت أسمنت ينبع، إن سبب تخفيض رأس المال هو زيادة رأس المال عن الحاجة.

وأوضحت أن إلغاء رأس المال يكون عبر إلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبته 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أثراً جوهرياً لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، بل يتوقع أن يكون له أثراً إيجابياً على هيكلة رأس المال ونسب الربحية ومؤشرات الأداء.

ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين، ويكون تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروطاً بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وقالت أسمنت ينبع، إنها ستعلن لاحقاً عن تعيين المستشار المالي، وكذلك عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

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