أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

كانت الشركة قد حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما"، بتخفيض رأسمالها بمقدار 110 ملايين ريال بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 130 مليون ريال.

وجاء ذلك بعد توصية مجلس إدارة "أمانة"، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال بنسبة تخفيض 45.833%.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن سبب التخفيض هو إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020 بمبلغ 110 ملايين ريال.

وسيكون تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء عدد 11 مليون سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.1818 سهم.

يشار إلى أن عدد الأسهم قبل التخفيض 24 مليون سهم ويصل عددها بعد التخفيض 13 مليون سهم.

كما قالت الشركة بأنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

وسيكون تاريخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال وعدد الأسهم.