ارتفعت الأرباح الفصلية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 273%، في الربع الرابع من 2020، إلى 235 مليون ريال، مقابل 61 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونمت الأرباح بنسبة 176%، على أساس ربعي، حيث كانت قد حققت 85 مليون ريال، في الربع السابق.

قالت المجموعة السعودية إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة أرباحاً للربع الحالي بقيمة 91 مليون، مقابل خسائر بقيمة 11 مليون للربع المماثل من العام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع SCP التي تمت خلال الربع الرابع من العام السابق.

كما ارتفعت حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 124 مليون ريال مقابل 69 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، إضافة لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وتكاليف التمويل، والزكاة

وخلال 2020، بلغت الأرباح التي حققتها المجموعة السعودية 92 مليون ريال، مقابل 606 ملايين ريال، في 2019، بنسبة تراجع 84.8%.

وحول أسباب انخفاض الأرباح السنوية قالت الشركة إنها تعود لتكبد المشاريع المدارة بصورة مشتركة خسائر بقيمة 15 مليون ريال للفترة الحالية، مقابل أرباح بقيمة 274 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثرالاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للفترة الحالية لتبلغ 114 مليون ريال مقابل 336 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة لانخفاض في أسعار بيع المنتجات، بالاضافة لقيام بتروكيم باهلاك لكامل قيمة وحدة البولي ستايرين، والتي تم ايقافها خلال الفترة الحالية، وبلغت حصة المجموعة من هذا العملية خسارة بمبلغ (127) مليون ريال، إضافة لانخفاض الإيرادات الأخرى.