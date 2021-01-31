ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" إلى 251 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020، مقابل 133 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 88.7%.

ونمت الأرباح بنسبة 114.5%، مقابل ما حققته الشركة في الربع السابق والتي كانت 117 مليون ريال.

حققت "بتروكيم" أرباحا تشغيلية في الربع الرابع بلغت قيمتها 372 مليون ريال، مقابل 254 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 46.4%.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في متوسط أسعار منتجات الشركة التابعة، انخفاض في متوسط أسعار اللقيم، إضافة لانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة والمصاريف العمومية والإدارية.

خلال العام الماضي بلغت قيمة الأرباح 230 مليون ريال، مقابل 674 مليون ريال ، في 2019، بنسبة تراجع 65.8%.

يرجع انخفاض صافي الأرباح السنوية إلى إهلاك كامل قيمة وحدة البولي ستايرين والتي تم ايقافها خلال الفترة الحالية، حيث بلغت حصة بتروكيم من هذا الاهلاك مبلغ 254 مليون ريال، وانخفاض في متوسط أسعار منتجات الشركة التابعة خلال الفترة الحالية مقارنة في متوسط أسعار نفس الفترة من العام السابق، والى انخفاض الإيرادات الاخرى.