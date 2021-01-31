.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس "سابك": برامج لقاحات كورونا ترفع الإيرادات بين 2 و5%

سابك مناسبة
شعار شركة سابك
سابك

رئيس "سابك": برامج لقاحات كورونا ترفع الإيرادات بين 2 و5%

صفقة أرامكو سينتج عنها استفادة مالية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يوسف البنيان، أن استحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة 70% في "سابك" سينتج عنه استفادة مالية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وستبلغ حصة سابك منها ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، توقع البنيان ارتفاع مبيعات وأرباح سابك هذا العام، مشيرا إلى أن برامج لقاحات كورونا التي تعتمدها الدول ستسهم بارتفاع الايرادات بنسبة تتراوح بين 2 و5%.

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

طيران الإمارات تمد تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا حتى 12 فبراير سياحة وسفر طيران الإمارات طيران الإمارات تمد تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا حتى 12 فبراير

وقالت سابك إنها حققت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3%.

وذكرت الشركة أن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي يعود إلى الزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد