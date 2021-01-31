أعلنت "شركة المراكز العربية" توقيع اتفاقية مع "شركة كوارا للتمويل" لدعم وتمويل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ممن يديرون أنشطة تجارية مراكز الشركة التجارية.

تأتي هذه الخطوة من قبل المراكز العربية بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل لتحقيق عدد من الأغراض.

تستهدف الاتفاقية التسهيل على مستأجري المراكز العربية من رواد الأعمال أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة للحصول على تسهيلات ائتمانية، تحت إشراف "برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، تتسم بمجموعة من المميزات التي تنسجم مع متطلباتهم، ومن تلك المميزات حصولهم على تمويل بإجراءات سهلة وميسرة، وفترة دراسة ائتمانية أقل، وتكاليف تمويلية منخفضة.

خفض مستوى الأرصدة المدينة ضمن قائمة المركز المالي لشركة المراكز العربية على المدى القريب والمتوسط وذلك عن طريق تسديد هذه الفئة المستهدفة لمستحقات الشركة عليهم.

كما تستهدف الاتفاقية زيادة ودعم نسب الإشغال لدى مراكز الشركة التجارية، حيث ستوفر هذه الاتفاقية تمويلاً حصرياً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفين، والتي تستحوذ على نسبة تصل إلى 45% من المساحات التأجيرية داخل مراكز الشركة التجارية، وذلك لدعم تكلفة الإيجارات ودعم رأس المال العامل خلال نشاط حركة المبيعات الموسمية وكذلك لدعم التوسعات الرأسمالية، مما سيسهم ذلك في زيادة كفاءة إدارة رؤوس أموال تلك المنشآت ومن ثم التوسّع في أعمالها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية الأستاذ فيصل بن عبدالله الجديعي "الاتفاقية مرنة وقادرة على دعم استمرارية المشاريع التجارية داخل مراكز الشركة التجارية، حيث توفر تمويل لدعم تكلفة إيجارات المحلات والمساحات المستاجرة داخل المولات، إلى جانب توفير سيولة لدعم التكاليف التشغيلية للمشاريع".

وأشار إلى أن الشريحة المستهدفة بهذا البرنامج تشمل أكثر من 500 مشروع صغير ومتوسط تتواجد في 21 مركزاً تجارياً تمتلكها وتديرها شركة المراكز العربية وتتواجد في مختلف مدن المملكة، كما أن هذه الاتفاقية تستهدف تحسين المركز المالي لشركة المراكز العربية وزيادة نسب الإشغال في مراكزها التجارية وكذلك الإسهام في تأمين خطط التوسع المستقبلية للشركة، مما سيجعلها أكثر جذباً لعملاء الشركة من جميع فئات المستأجرين على حد سواء.