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"جرير" تحقق مليار ريال أرباحا سنوية في 2020

جرير مناسبة
جرير
سوق السعودية

"جرير" تحقق مليار ريال أرباحا سنوية في 2020

إجمالي المبيعات شهد ارتفاعاً في العام الماضي بنحو 10.5%

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في الربع الرابع من 2020 إلى 287.6 مليون ريال، محققة نموا بنسبة 4%.

وحققت الشركة أرباحا سنوية بلغت 1.002 مليار ريال في 2020، مقابل 990 مليون ريال في 2019، بنمو 1.8%.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة جرير 1.1 مليار ريال، مقابل 1.07 ميار ريال في 2019، بنمو 2.7%.

وقالت الشركة إنه على الرغم من انخفاض مبيعات التجزئة والجملة للمستلزمات المدرسية والمكتبية والتي تأثرت سلباً بتحول نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا إلا أن الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو قد ساهم في ارتفاع اجمالي المبيعات بنحو 10.5%.

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كما ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

ورغم زيادة المبيعات بنسبة 10.5%، إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 1.8% بسبب الانخفاض النسبي لهامش إجمالي الربح نظراً لاختلاف المزيج البيعي الذي تضمن مكوناً أكبر من الأقسام ذات الربحية المنخفضة نسبياً، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية التي اشتملت على دعم الشركة لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بمبلغ 20 مليون ريال ودعم حملة كلنا عطاء التابعة لمبادرة العطاء الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 5 مليون ريال.

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