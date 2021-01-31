حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

وقالت سابك إنها حققت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3%.

وفي سياق متصل شدد وسيم جمعة مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات في مقابلة مع "العربية" على أن نتائج شركة سابك الإيجابية جاءت بسبب ارتفاع هامش الربح بين أسعار اللقيم والمنتج النهائي وهو ما دعمه ارتفاع الطلب على البتروكيماويات.

وذكرت الشركة أن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي يعود إلى الزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال.

يذكر أنه في الربع الرابع من عام 2019 قد تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بقيمة 2.8 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف بن عبد الله البنيان، إن نتائج الربع الرابع من العام 2020 جاءت مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى تحسن الطلب على المنتجات، مشيرا إلى أن مرونة العمليات التشغيلية في "سابك" وقوة سلسلة إمداداتها العالمية أسهمتا في تعزيز مكانتها ومسيرتها نحو النمو طويل المدى.

وأضاف البنيان أن "سابك" تولي اهتمام بتوزيع أرباح تنافسية على المساهمين، موضحا أن عملية توزيع الأرباح مدعومة بمنهجية قائمة على ضبط النفقات الرأسمالية والمحافظة على ميزانية قوية وتصنيف ائتماني مميز.

كان مجلس إدارة "سابك" قد أعلن عن توزيع 1.5 ريال لكل سهم عن النصف الثاني من 2020، على غرار النصف الأول من العام ذاته.

وبحسب نتائج "سابك" فإن إيراداتها بلغت 32.85 مليار ريال (8.76 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% على أساس ربع سنوي، وبزيادة قدرها 4% عن السنة السابقة.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 6.67 مليار ريال (1.78 مليار دولار) بزيادة قدرها 18%، على أساس ربع سنوي، وزيادة قدرها 15% عن السنة السابقة.

وبلغ إجمالي الدخل من العمليات 3.69 مليار ريال (0.99 مليار دولار)، وهو أعلى من الربع السابق الذي شهد تحقيق 2.10 مليار ريال (0.56 مليار دولار)، وأعلى من خسارة من العمليات التي بلغت 1.44 مليار ريال (0.38 مليار دولار) في الربع ذاته من السنة السابقة.

وبلغ العائد السنوي المتوقع من أنشطة التعاون مع أرامكو السعودية حتى عام 2025 يتراوح بين 1.5 مليار دولار – 1.8 مليار دولار.

فيما يتعلق بتراجع الأرباح السنوية قالت سابك إن ذلك يعود لانخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية.