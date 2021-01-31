أعلنت شركة بوان عن قيام إحدى شركاتها التابعة ببيع كامل حصتها في شركة يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني "يوتك الجزائر" بقيمة 8 ملايين دولار (30 مليون ريال).

وبحسب بيان لشركة بوان، على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، فإن الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة "يوتك السعودية" التابعة والمملوكة ملكية غير مباشرة لشركة بوان بنسبة 85.5%، وقعت عقداً لبيع حصتها البالغة 49% في شركة "يوتك الجزائر" إلى الشريك الجزائري شركة اندستري تكنولوجي إلكتريك بقيمة 8 ملايين دولار.

وذكرت بوان أن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة، واتفق الطرفان بأن يكون تاريخ نفاذ عقد بيع الحصص هو 31 ديسمبر 2020.

وتمارس شركة "يوتك الجزائر" نشاط تصميم وصناعة المحولات الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها.

وبلغت صافي القيمة الدفترية ليوتك الجزائر بنهاية 2020، مبلغ 25.8 مليون ريال، شاملة القروض المباشرة الممنوحة لها من قبل يوتك السعودية بمبلغ 20.3 مليون ريال.

وقالت شركة بوان إن حصتها من صافي خسائر شركة "يوتك الجزائر" بلغت 0.9 مليون ريال في 2018، و1.5 مليون ريال في 2019، و4.2 مليون ريال في 2020.

وأشارت إلى أن صفقة البيع تأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تقليل المخاطر المحتملة وتعظيم عوائد المساهمين.

وتابعت: "يتحقق من هذا البيع ربح رأسمالي لشركة يوتك السعودية يقدر بنحو 4.2 مليون ريال، وتبلغ حصة شركة بوان نحو 3.6 مليون ريال.

وأشارت إلى إجمالي أثر هذا البيع على شركة بوان يبلغ ربحا شاملا بنحو 1.5 مليون ريال وذلك بعد إقفال رصيد فروقات ترجمة العملات الأجنبية البالغ 2.1 مليون ريال.

وقالت إنه سيتم استخدام متحصلات هذه الصفقة في تعزيز التدفقات النقدية ودعم العمليات التشغيلية والخطط المستقبلية للشركة، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال الربع الأول من العام المالي 2021.