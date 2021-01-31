.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شركة تابعة لـ"بوان" تبيع حصتها في "يوتك الجزائر" بـ8 ملايين دولار

شركة بوان
شركة بوان
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"بوان" تبيع حصتها في "يوتك الجزائر" بـ8 ملايين دولار

ربح رأسمالي لشركة يوتك السعودية بـ 4.2 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة بوان عن قيام إحدى شركاتها التابعة ببيع كامل حصتها في شركة يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني "يوتك الجزائر" بقيمة 8 ملايين دولار (30 مليون ريال).

وبحسب بيان لشركة بوان، على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، فإن الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة "يوتك السعودية" التابعة والمملوكة ملكية غير مباشرة لشركة بوان بنسبة 85.5%، وقعت عقداً لبيع حصتها البالغة 49% في شركة "يوتك الجزائر" إلى الشريك الجزائري شركة اندستري تكنولوجي إلكتريك بقيمة 8 ملايين دولار.

وذكرت بوان أن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة، واتفق الطرفان بأن يكون تاريخ نفاذ عقد بيع الحصص هو 31 ديسمبر 2020.

ارتفاع أرباح شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "بتروكيم" الفصلية 89% لـ251 مليون ريال

وتمارس شركة "يوتك الجزائر" نشاط تصميم وصناعة المحولات الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها.

وبلغت صافي القيمة الدفترية ليوتك الجزائر بنهاية 2020، مبلغ 25.8 مليون ريال، شاملة القروض المباشرة الممنوحة لها من قبل يوتك السعودية بمبلغ 20.3 مليون ريال.

وقالت شركة بوان إن حصتها من صافي خسائر شركة "يوتك الجزائر" بلغت 0.9 مليون ريال في 2018، و1.5 مليون ريال في 2019، و4.2 مليون ريال في 2020.

وأشارت إلى أن صفقة البيع تأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تقليل المخاطر المحتملة وتعظيم عوائد المساهمين.

وتابعت: "يتحقق من هذا البيع ربح رأسمالي لشركة يوتك السعودية يقدر بنحو 4.2 مليون ريال، وتبلغ حصة شركة بوان نحو 3.6 مليون ريال.

وأشارت إلى إجمالي أثر هذا البيع على شركة بوان يبلغ ربحا شاملا بنحو 1.5 مليون ريال وذلك بعد إقفال رصيد فروقات ترجمة العملات الأجنبية البالغ 2.1 مليون ريال.

وقالت إنه سيتم استخدام متحصلات هذه الصفقة في تعزيز التدفقات النقدية ودعم العمليات التشغيلية والخطط المستقبلية للشركة، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال الربع الأول من العام المالي 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد