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"صناعة الورق" تقيد دعوى مسؤولية ضد الرئيس التنفيذي السابق

صناعة الورق
مصنع لصناعة الورق
سوق السعودية

"صناعة الورق" تقيد دعوى مسؤولية ضد الرئيس التنفيذي السابق

تتعلق بمخالفات مالية نحو 41 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم الأحد، عن قيد دعوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري.

وقالت "صناعة الورق" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن القضية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية بقيمة مالية نحو 40.951 مليون ريال.

وأضافت أن المخالفات تشمل بيع مصنع الشركة في المغرب دون قبض الثمن ودون استعادته بعد ذلك وعدم الإفصاح عن ذلك، والمشاركة في المسؤولية في إلغاء ذمة مدينة بقيمة 17.3 مليون ريال، وهي جزء من قيمة بيع أرض للشركة وإخفائها من القوائم المالية وعدم الإفصاح عن ذلك، وإعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة لعميل صغير واستلام سندات لأمر غير نظامية، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أخرى.

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وتوقعت الشركة حدوث أثر إيجابي في حالة استرداد مبلغ المطالبة.

وقالت إنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة حسان عسيري بتسديد تلك المبالغ، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى.

كانت الشركة السعودية لصناعة الورق، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام 2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراض مملوكة للشركة، مشيرة إلى أن المبالغ المشتبه في التفريط بها تبلغ 25.55 مليون ريال.

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