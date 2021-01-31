صنع الارتفاع الخرافي لأسهم شركة GameStop المتخصصة في تجارة ألعاب الفيديو مليونيرات جدداً، بينما كلف صناديق التحوط مليارات الدولارات من الخسائر غير المتوقعة.

يوم الجمعة، ارتفعت أسهم GameStop بنسبة 70% إضافية في صعود مذهل قاده صغار المستثمرين من أعضاء منتدى Reddit عبر الإنترنت، بعد أن شهدت قفزة بمقدار 1800% منذ بداية يناير.

وقد تعهد "جيش المستثمرين الصغار" الذين تجرأوا على تحدي "ذئاب وول ستريت"، بالاحتفاظ بتلك الأسهم التي اشتروها لإجبار صناديق التحوط التي راهنت على انخفاضها على الدفع لتغطية خسائرهم، مما يعني أن العديد من الثروات الجديدة التي تشكلت من هذه "الملحمة" معرضة للتبخر إذا ما انفجرت الفقاعة، بحسب تقرير لـ"ديلي ميل".

مليونيرات على الورق

لكن في الوقت الحالي، فإن بعض مستثمري Robinhood مثل AJ Vanover، الذي لا يحقق سوى 35000 دولار سنويًا كدخل من بيع قطع غيار السيارات في ولاية ميسوري الأميركية، أصبحوا الآن مليونيرات على الورق، حيث يتجاوز رصيد فانوفر على منصة Robinhood المليون دولار، وفقًا لحوار بثته شبكة CNN.

هذا المستثمر الصغير، مثل كثيرين غيره، لم يستفد بعد من تلك الأموال، لكن إذا انتهى به الأمر مع الطرف الرابح، فإنه يأمل في مساعدة والديه في سداد الرهن العقاري ومواصلة الاستثمار.

كان فانوفر قد توقف عن العمل هذا الأسبوع، وخضع للحجر الصحي بعد إصابة زميل له في العمل بفيروس كورونا، لكنه يعتقد الآن أنه لن يعود إلى وظيفته القديمة.

وقال ضاحكًا لشبكة CNN: "أعلم أنني سأقوم بتقديم إشعار لمدة أسبوعين.. لذا، سأكون لطيفًا حيال ذلك".

كان كيث جيل، أحد مستخدمي يوتيوب المعروف أيضاً باسم "Roaring Kitty" أحد القادة في "تمرد" GameStop على منتدى Reddit "رهانات وول ستريت"، الذي يتبادل فيه المستخدمون نصائح وآراء حول الأسهم.

يوم الجمعة، شارك جيل لقطة من الشاشة لحساب التداول الخاص به، تظهر أنه قد ارتفع بمقدار 31.5 مليون دولار على استثمار بقيمة 755 ألف دولار قام به في GameStop في يوليو.

وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال": "اعتقدت أن هذه التجارة ستكون ناجحة، لكني لم أتوقع ما حدث خلال الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أنه يود مواصلة البث على قناته "Roaring Kitty" على يوتيوب وشراء منزل.

لكن أكبر الرابحين من "ملحمة GameStop" كانوا مساهمي الشركة الكبار وطويلي الأجل. وقد شهد أكبر مساهم فردي في GameStop، ريان كوهين، زيادة في قيمة حصته البالغة 13% بأكثر من ملياري دولار خلال الأسبوعين الماضيين.

ودفع المؤسس المشارك في متاجر التجزئة لمستلزمات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت Chewy، والذي انضم إلى مجلس إدارة GameStop هذا الشهر، حوالي 76 مليون دولار مقابل تلك الحصة، وقد شهد زيادة في صافي ثروته بنحو 6 ملايين دولار في الساعة خلال الأسبوعين الماضيين.

في غضون ذلك، شهد المستثمر دونالد فوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل عالي المخاطر للسيارات، زيادة في حصته البالغة 5% بنحو 800 مليون دولار، فيما زادت حصة الرئيس التنفيذي لشركة GameStop، جورج شيرمان، البالغة 3.4%، بنحو 500 مليون دولار.

بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الفرديين، كان بإمكان BlackRock، أكبر مدير للأصول في العالم، تحقيق مكاسب بنحو 2.4 مليار دولار من استثماره في GameStop.

وأظهر ملف تنظيمي يوم الثلاثاء أن مدير الأصول يمتلك حوالي 9.2 مليون سهم، أو ما يقرب من 13%، في GameStop اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.

وبافتراض عدم حدوث أي تغيير في مركز BlackRock، فإن قيمة حصته ستبلغ 2.6 مليار دولار الآن، مقارنة بـ 173.6 مليون دولار في ديسمبر.

خسائر بالمليارات

كان هناك عدد من صناديق التحوط التي قامت ببيع أسهم GameStop بشكل كبير، بعد أن راهنوا على أن سعر السهم سينخفض.

ويعد البيع على المكشوف وسيلة لكسب المال من السهم إذا انخفض سعره، وقد كانت GameStop واحدة من أكثر الأسهم بيعًا على المكشوف في السوق عندما استهدفتها مجموعة Reddit.

واعتبارًا من يوم الجمعة، تكبد المستثمرون الذين راهنوا ضد GameStop خسائر بنحو 19 مليار دولار، حيث تجاوز الضرر 10 مليارات دولار فقط يوم الأربعاء، عندما ارتفعت أسهم GameStop بنسبة 135% وفقًا لبيانات Ortex المقدمة إلى Business Insider.

وقال صندوقا التحوط Citron و Melvin Capital، الأربعاء، إنهما أغلقا مراكزهما القصيرة بعد تعرضهما لخسائر لم يتم الكشف عنها.

وصرح أندرو ليفت، مؤسس شركة Citron Research، الذي أطلق عليه ذات مرة لقب "Bounty Hunter of Wall Street" (صائد الجوائز في وول ستريت) وأحد المستثمرين الرئيسيين الذين راهنوا على GameStop، بأنه لن ينشر "تقارير حول البيع على المكشوف بعد الآن" وسيركز بدلاً من ذلك على الفرص الاستثمارية طويلة الأجل.

وادعى هذا المستثمر أنه توقف عن رهاناته ضد GameStop بعد تكبده خسائر بنسبة 100% مع ارتفاع السهم هذا الأسبوع.

وكان Melvin Capital، صندوق التحوط الذي تبلغ قيمته 12.5 مليار دولار والذي أسسه غابرييل بلوتكين، أحد الأهداف الرئيسية لحملة Reddit، بعد أن كشف ملف إيداع أن الصندوق كان لديه مركز بيع كبير في GameStop.

وقالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن Maplelane Capital LLC، وهو صندوق تحوط في نيويورك بدأ العام بحوالي 3.5 مليار دولار، تعرض لهبوط بنسبة 30٪ تقريبًا حتى يوم الأربعاء، وكان ما حدث في أسهم GameStop المحرك الأساسي لتلك الخسائر.