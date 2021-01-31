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أسوس تستحوذ على علامتين تابعتين لأركاديا مقابل 411 مليون دولار

A model walks on an in-house catwalk at the ASOS headquarters in London April 1, 2014. (Reuters)
أسوس
فيروس كورونا

أسوس تستحوذ على علامتين تابعتين لأركاديا مقابل 411 مليون دولار

بسبب أزمة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة أسوس ASOS لتجارة التجزئة الإلكترونية، أنها بصدد الاستحواذ على علامتي توب شوب Topshop وميس سيلفريدج Miss Selfridgeالتابعتين لمجموعة أركاديا Arcadia مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (411 مليون دولار).

وتفتتت العلامات التجارية التابعة لمجموعة أركاديا بين متاجر التجزئة الإلكترونية، ما يهدد بخسارة 13 ألف وظيفة، حيث تفاقمت مشاكلها بسبب جائحة كورونا، التي ضربت قطاع التجزئة البريطاني في مقتل.

وأعلنت شركة بووهوو Boohoo أيضا دخولها في مفاوضات لشراء علامات بارزة في التجزئة البريطانية دوروثي بيركينز Dorothy Perkins وواليس Wallis وبورتون Burton بعدما أعلنت الاستحواذ على دبينهامز Debenhams الأسبوع الماضي.

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