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"أجيليتي" تستثمر 35 مليون دولار في شركة كوينز جامبيت

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اقتصاد الكويت

"أجيليتي" تستثمر 35 مليون دولار في شركة كوينز جامبيت

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "أجيليتي" أنها استثمرت 35 مليون دولار في شركة كوينز جامبيت Queen's Gambit Growth Capital وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص أو ما يطلق عليها شركات "الشيكات على بياض" blank-check company.

وتعمل هذه الشركات على استهداف المؤسسات التي تقدم حلولاً مستدامة في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، والقطاعات الصناعية والمواصلات والنقل والتكنولوجيات الناشئة.

وكانت شركة Queen's Gambit التي يقودها فريق إدارة مكون بأكمله من كوادر نسائية، قد طرحت ثلاثين مليون وحدة في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي، في اكتتاب جمع ثلاث مئة مليون دولار .

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