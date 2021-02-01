أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن طرحها سندات بقيمة 300 مليون دولار مستحقة لأجل 3 أعوام. وتمثّل السندات التزامات ممتازة غير مضمونة وسيتم إصدارها ضمن برنامج "دبي لصناعات الطيران" العالمي للسندات متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، الحاصل على تصنيف (BBB-) من وكالة فيتش و(Baa3) من خدمة موديز للمستثمرين.

وسيتم إصدار السندات من قبل "دبي لصناعات الطيران للتمويل" بضمانة شركة "دبي لصناعات الطيران"، وستحصل الشركة من المشترين على 99.427% من قيمة الإصدار. وسوف تصبح السندات مستحقة الدفع في 15 فبراير 2024.

وتم تحديد تاريخ 1 فبراير 2021 لتسوية عرض السندات. وسوف يتم استعمال صافي الأرباح من السندات لأغراض مؤسسية عامة منها استرداد سندات دين مستحقة معينة صادرة عن "دبي لصناعات الطيران للتمويل" ("السندات الحالية")، وفقا لبيان الشركة الصادر اليوم الإثنين.

وتم بيع السندات لمشترين مؤسسيين مؤهلين وفق البند 144A في قانون الأوراق المالية لعام 1933، حسب تعديل ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة الأميركية على أشخاص غير أميركيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.

ولن يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. وفي الولايات المتحدة، وسيتم عرض السندات وبيعها فقط لأشخاص يُعتقد بأنهم "مشترين مؤسسيين مؤهلين" (كما هو محدد في البند 144A في قانون الأوراق المالية) وخارج الولايات المتحدة الأميركية على أشخاص غير أميركيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.