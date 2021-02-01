.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"دبي لصناعات الطيران" تطرح سندات بـ 300 مليون دولار لأجل 3 سنوات 

دبي لصناعة الطيران
دبي لصناعة الطيران
اقتصاد دبي

"دبي لصناعات الطيران" تطرح سندات بـ 300 مليون دولار لأجل 3 سنوات 

تستحق في فبراير 2024

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن طرحها سندات بقيمة 300 مليون دولار مستحقة لأجل 3 أعوام. وتمثّل السندات التزامات ممتازة غير مضمونة وسيتم إصدارها ضمن برنامج "دبي لصناعات الطيران" العالمي للسندات متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، الحاصل على تصنيف (BBB-) من وكالة فيتش و(Baa3) من خدمة موديز للمستثمرين.

وسيتم إصدار السندات من قبل "دبي لصناعات الطيران للتمويل" بضمانة شركة "دبي لصناعات الطيران"، وستحصل الشركة من المشترين على 99.427% من قيمة الإصدار. وسوف تصبح السندات مستحقة الدفع في 15 فبراير 2024.

وتم تحديد تاريخ 1 فبراير 2021 لتسوية عرض السندات. وسوف يتم استعمال صافي الأرباح من السندات لأغراض مؤسسية عامة منها استرداد سندات دين مستحقة معينة صادرة عن "دبي لصناعات الطيران للتمويل" ("السندات الحالية")، وفقا لبيان الشركة الصادر اليوم الإثنين.

أوروبا تلاحق قصص خاصة أبل أوروبا تلاحق "أبل" مجدداً على 15.8 مليار دولار

وتم بيع السندات لمشترين مؤسسيين مؤهلين وفق البند 144A في قانون الأوراق المالية لعام 1933، حسب تعديل ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة الأميركية على أشخاص غير أميركيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.

ولن يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. وفي الولايات المتحدة، وسيتم عرض السندات وبيعها فقط لأشخاص يُعتقد بأنهم "مشترين مؤسسيين مؤهلين" (كما هو محدد في البند 144A في قانون الأوراق المالية) وخارج الولايات المتحدة الأميركية على أشخاص غير أميركيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد