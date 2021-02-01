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الخير كابيتال مستشاراً مالياً لزيادة رأسمال الشرقية للتنمية

الشرقية للتنمية
شعار الشركة الشرقية للتنمية
سوق السعودية

الخير كابيتال مستشاراً مالياً لزيادة رأسمال الشرقية للتنمية

عن طريق أسهم حقوق الأولوية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الشرقية للتنمية، اليوم الاثنين، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، عن تعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي لرفع رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وكان مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية قد أوصى بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225 مليون ريال، بهدف تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

يذكر أن رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع يبلغ 75 مليون ريال، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

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وكانت شركة الشرقية للتنمية، قد أعلنت في 24 ديسمبر 2020، عن حصولها على تراخيص مبدئية من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لعدد 7 مشاريع تشغيلية، تضمنت تصريحا لمشروع الزراعة المائية لإنتاج الخضار "هايدروبونيك"، ومشروع الزراعة المائية لإنتاج الخضار والاستزراع السمكي "أكوابونيك"، وكذلك مشروع تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، ومشروع تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها.

وحصلت كذلك على ترخيص الوزارة لمشروع تربية الدواجن، ومشرع إنتاج البيض، بالإضافة إلى مشروع إنتاج أنواع لحوم الدواجن والأرانب والطيور الطازجة.

وتندرج تلك المشاريع في خطط الشركة المستقبلية وللاستفادة القصوى من أرض المنحة، المملكة للشركة وفقاً للأمر السامي وقرار مجلس الوزراء، وقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة المتضمن تمليك الشرقية للتنمية مساحة 72,178,700 متر مربع، من إجمالي مساحة أرض المنحة الحكومية المقدمة للشركة.

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