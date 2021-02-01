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الراجحي ريت يوزع 45.3 مليون ريال على مالكي الوحدات

الراجحي ريت
شعار صندوق الراجحي ريت
سوق السعودية

الراجحي ريت يوزع 45.3 مليون ريال على مالكي الوحدات

بواقع 0.28 ريال لكل وحدة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020، بإجمالي نحو 45.32 مليون ريال.

وقالت الراجحي المالية بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، إن التوزيعات النقدية تكون على أساس نحو 161.86 مليون وحدة قائمة.

وأضافت أن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8%.

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وتبلغ نسبة التوزيع 2.86% من صافي قيمة الأصول، بناء على القيمة العادلة كما في 30 يونيو 2020.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021، نهاية يوم التداول في 9 فبراير 2021.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وكان صندوق الراجحي ريت، قد وقع مع مصرف الراجحي، في ديسمبر 2020، اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة 254.5 مليون ريال.

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