أعلنت كل من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) والمجموعة السعودية، اليوم الأحد أنهما سيقومان بإغلاق مصانع تابعة لهما لإجراء صيانة مجدولة.

وقالت سبكيم في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الإثنين، إنها قامت بإيقاف مجدول لكل من مصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات و مصنع إيثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات (شركات تابعة لسبكيم) وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

وسوف تسهم أعمال الصيانة في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

سوف يبدأ هذا التوقف لمصنع البوليمرات لمدة (6) أيام وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين، ومصنع إيثيل الأسيتات لمدة (16) ابتداء من اليوم أيضا.

وأوضحت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة المجدولة، ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، عن التوقف المجدول لأحد مشاريعها التابعة (شركة الجبيل شيفرون فيليبس) لأعمال الصيانة المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، اعتباراً من اليوم 1-2-2021م، وتمتد لمدة 41 يوماً، مع استمرار عمل باقي مشاريع الشركة.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التوقف على النتائج المالية للربع الأول من العام 2021م، مشيرة إلى أنه يصعب تقدير الأثر المالي لهذا التوقف بسبب التغير المستمر في أسعار المنتجات النهائية.

أوضحت أن هناك صيانة مجدولة لمشروع الشركة الأخر (شركة شيفرون فيليبس السعودية) خلال الربع الرابع من هذا العام، ويستمر لمدة 26 يوماً، وسيتم الإعلان عنه في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تملك 50% من شركة الجبيل شيفرون فيليبس و50% من شركة شيفرون فيليبس السعودية.