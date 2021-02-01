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"البنك الأهلي السعودي".. الاسم المقترح بعد الدمج مع "سامبا"

البنك الأهلي التجاري السعودي
فرع تابع للبنك الأهلي التجاري
سوق السعودية

"البنك الأهلي السعودي".. الاسم المقترح بعد الدمج مع "سامبا"

إتمام اندماج البنكين خلال النصف الأول من عام 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قررت اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية، اقتراح اسم "البنك الأهلي السعودي" ليكون الاسم الجديد للبنك الدامج وذلك عند نفاذ الاندماج.

وقال البنك الأهلي التجاري في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعًا للحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة مساهمي البنكين.

وكان البنكان اتفقا على تعيين شركة استشارية متخصصة لتقديم مشورتها فيما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته.

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ويتوقع البنكان إتمام اندماج البنكين خلال النصف الأول من عام 2021، وفقاً لتوقيع اتفاقية الاندماج الملزمة التي نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال سعودي بما يعادل 46 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة من خلال خدمة حوالي 25% من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية.

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