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مشعل العقلا رئيساً تنفيذياً للوطنية للبناء والتسويق

الوطنية للبناء والتسويق
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

مشعل العقلا رئيساً تنفيذياً للوطنية للبناء والتسويق

سيباشر أعماله اعتباراً من 8 فبراير 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن قرار مجلس إدارتها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بتعيين مشعل عبد الرحمن العقلا رئيساً تنفيذياً للشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن مشعل عبد الرحمن العقلا سيباشر أعماله كرئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 8 فبراير 2021.

وذكرت الوطنية للبناء والتسويق، أن مشعل العقلا يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيبنسبورغ بنسلفيينا في الولايات المتحدة الأميركية وحاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة أم القرى.

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وتقلّد العقلا العديد من المهام والمسؤوليات في خبرته العملية ما بين قطاعي البنوك والاتصالات.

كانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أعلنت في 25 يناير 2021، عن قبول مجلس إدارتها، استقالة محمد صالح عبد العزيز العواد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذكرت أن الاستقالة تعود لظروف خاصة، وتسري اعتباراً من تاريخ قبولها.

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