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"يوتيكو" تخطط لطرح ما يصل لـ 30% من أسهمها للاكتتاب

يوتيكو محطة تحلية في رأس الخيمة
محطة تحلية مياه في رأس الخيمة
شركات

"يوتيكو" تخطط لطرح ما يصل لـ 30% من أسهمها للاكتتاب

أكبر مطور متكامل لخدمات المشاريع المستقلة لتحلية المياه في الإمارات

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الخدمات وتحلية المياه Utico أنها تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب، وتتوقع تقييما عند 3 مليارات درهم.

وقالت الشركة إنها تخطط لطرح ما يصل إلى 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

وتعتبر "يوتيكو" أكبر مطور متكامل لخدمات المشاريع المستقلة لتحلية المياه في الإمارات.

وكانت الشركة قد قامت بتنفيذ مشاريع بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب في اليوم.

ولدى الشركة شبكة نقل وتوزيع تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، تربط أربع إمارات وهي رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة.

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