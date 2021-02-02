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راميدا للأدوية تنوي شراء "غلاكسو" مصر وسهم الأخيرة يقفز 10%

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شعار شركة راميدا للأدوية
استحواذ

راميدا للأدوية تنوي شراء "غلاكسو" مصر وسهم الأخيرة يقفز 10%

راميدا هي الشركة الثالثة التي تدخل سباق الاستحواذ على وحدة غلاكسو المصرية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – رويترز

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قالت راميدا المصرية للصناعات الدوائية، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على غلاكسو سميث كلاين مصر.

راميدا هي الشركة الثالثة التي تدخل سباق الاستحواذ على وحدة غلاكسو المصرية، فقد سبقتها أدوية الحكمة المدرجة في لندن بتقديم خطاب مماثل الأسبوع الماضي.

وأمس الاثنين، قدمت أكديما مصر للأدوية خطاب نوايا هي الأخرى لشراء وحدة غلاكسو.

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وأفادت راميدا في بيان أنها تنوي "إجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتشغيلية".

وأغلق سهم راميدا عند 3.53 جنيه اليوم، بتراجع 0.56%، بينما قفز سهم غلاكسو بالحد الأقصى 10% إلى 28.31 جنيه.

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