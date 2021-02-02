أكدت الشريك في قطاع خدمات المراجعة لدى كي بي ام جي KPMG، خلود موسى، في مقابلة مع "العربية" أن قطاع إدارة الأصول في المملكة سجل نتائج إيجابية في الأشهر الاثني عشر الماضية، بالرغم من ظروف جائحة كورونا.

وفسرت موسى هذا الأداء الإيجابي للقطاع المقدر حجم ما يديره من أصول بحوالي 600 مليار ريال، بعدة عوامل أبرزها الأداء القوي لسوق الأسهم السعودية وتركيز كبار المستثمرين على السوق المحلي.

وقالت إن من بين الدوافع الرافعة لأداء هذا القطاع، "عوامل عدة أثرت بشكل كبير على توجه المستثمرين العالميين والمحليين بما في ذلك إدراج الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية مثل مؤشر MSCI ومؤشر فوتسي في منتصف 2019 إلى جانب الإدراج الضخم للاكتتاب الأولي العام لشركة أرامكو في الربع الأخير من 2019".

وذكرت أن تقرير KPMG في قياس أداء القطاع، اعتمد على آراء أكبر 12 شركة متخصصة في إدارة الأصول، كاشفاً أن التقرير أظهر نمو 33% في صافي الدخل التراكمي لشركات القطاع في عام 2019 وتواصل هذا النمو في عام 2020، بجانب نمو 13% في رسوم إدارة الأصول في عام 2019 وتواصل هذا النمو أيضا في العام الماضي.

وعن نظرتها المستقبلية في هذا القطاع، قالت إن "التفاؤل يظل حذراً، ويتزايد هذا التفاؤل مع وجود إصلاحات مستمرة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، لتعزز شفافية الأصول وقوتها ومرونتها والتنوع للاستثمارات البديلة".

وتحدثت عن التفاؤل المعتمد على زيادة العمليات الرقمية للمستثمرين، وتحسن المشهد الضريبي الذي بات أكثر وضوحا، ما يدفع الشركات التي تدير الأصول في المملكة إلى التركيز على العمل ضمن إطار قوي من إدارة المخاطر.