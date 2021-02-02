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ضربة لـ"تسلا"؟ الشركة تستدعي 135 ألف سيارة في أميركا

تسلا
شركة تسلا
تسلا

ضربة لـ"تسلا"؟ الشركة تستدعي 135 ألف سيارة في أميركا

لاحتوائها على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – رويترز

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أفاد موقع حكومي، اليوم الثلاثاء، أن تسلا وافقت على استدعاء 134 ألفا و951 سيارة من الطرازين إس وإكس نظرا لاحتوائها على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل بعد أن طلبت الجهات التنظيمية المعنية بالسلامة الاستدعاء الشهر الماضي.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة قدمت طلب الاستدعاء في خطاب رسمي بتاريخ 13 يناير كانون الثاني إلى تسلا، قائلة إنها خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز إس أعوام 2012 إلى 2015 والطراز إكس أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.

وقالت الوكالة إن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي مما "قد يقلص رؤية السائق عند سوء الأحوال الجوية".

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وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك في تغريدة قصيرة جدا على تويتر أنه سيغيب لفترة عن التطبيق.

وتأتي تغريدة ماسك هذه بعد تغريدة سابقة من كلمة واحدة: "Gamestonk "، مع رابط إلى منتدى BETS WALLSTREET، على منصة Reddit في خطوة اعتبرها كثيرون دعما من نوع ما للمنتدى.

بذلك أدخل ماسك نفسه وسط معركة بمليارات الدولارات على أسهم شركة GameStop بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد، ليعتبر بطريقة أو أخرى من مناصري صغار المستثمرين.

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