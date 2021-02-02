أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، عن انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة وتبدأ من 29 يناير لمدة 3 سنوات، تنتهي في 28 يناير 2024.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه أمس، تعيين محمد بن سعد الفراج السبيعي، وهو عضو مستقل رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس وهو عضو غير تنفيذي، نائباً له.

ووافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، كذلك تشكيل اللجنة التنفيذية.

وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف مايو 2019، عن قبول استقالة عبدالمحسن بن سعد الرويشد، من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، بداية من 30 أبريل 2019، وذلك بسبب ظروفه الصحية.

وأقر المجلس حينها، تعيين محمد بن سعد الفراج السبيعي، وهو عضو مستقل بالمجلس، رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من 30 أبريل 2019، حتى نهاية دورة المجلس في 28 يناير 2021، قبل أن يتم انتخابه في مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في 15 ديسمبر 2020.