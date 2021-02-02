أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات (عسير)، اليوم الثلاثاء، إن شركتها التابعة، شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة، قد استكملت إجراءات توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي قيمة التسهيلات التمويلية تبلغ 342 مليون ريال منها 150 مليون ريال قرض لأجل و192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل.

وتبلغ مدة تمويل القرض خمس سنوات متضمنة فترة سماح ستة أشهر من تاريخ أول عملية سحب، فيما تبلغ مدة تمويل رأس المال العامل سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجدد سنوياً.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هو سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات.

وتهدف شركة الربيع من الحصول على التمويل إلى هيكلة التسهيلات الائتمانية لديها، باستخدام مبلغ 144مليون ريال لسداد مبكر للمتبقي من قروض قائمه مع أحد البنوك المحلية، واستخدام مبلغ 6 ملايين ريال لنفقات رأسمالية تستخدم عند الحاجة، واستخدام مبلغ 192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل ويستخدم وفق متطلبات عملياتها التشغيلية.

وشركة الربيع السعودية للأغذية شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في صناعة الألبان وشراب الفواكه والعصائر والأغذية المعلبة ومملوكة بنسبة 57.3% من شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المملوكة بالكامل لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات.