كشفت سيمنس إنرجي، الموردة للتوربينات في قطاع الكهرباء، اليوم الثلاثاء عن خفض 7800 وظيفة بحلول 2025 لزيادة الهوامش والتنافسية.

وقال كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي للشركة "سوق الطاقة تتغير بشكل كبير مما يوفر لنا فرصا لكن في الوقت ذاته يمثل لنا تحديات كبيرة".

وتابعت: "سنقوم بتلك التدابير على أفضل نحو ممكن على صعيد المسؤولية الاجتماعية".

وفي منتصف الشهر الماضي، وقَّعت شركة مبادلة للاستثمار وشركة سيمنس للطاقة الألمانية، مذكرة تفاهم بهدف عقد شراكة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتصنيع معدات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي حيث سيكون التركيز الأولي لنشاط الشركتين في أبوظبي، على أن يتوسع هذا النشاط بمرور الوقت ليشمل الأسواق الدولية الأخرى.

وستتعاون شركة سيمنس للطاقة مع شركة "مصدر" بالإضافة إلى الشركات المتخصصة الأخرى في مجال الطاقة في مجموعة مبادلة، من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في "استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، وتوفير طاقة نظيفة وقابلة للنقل لتزويد النظم البيئية الجديدة القائمة على الهيدروجين، والتي تتولى إمدادها دولة الإمارات" إضافة إلى "تأسيس شركة عالمية رائدة في قطاع الوقود الاصطناعي ويكون مقرها في أبوظبي".