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دراسة: لقاح سبوتنيك-في الروسي فعال بأكثر من 91%

لقاح سبوتنيك الروسي
لقاح سبوتنيك الروسي
لقاح كورونا

دراسة: لقاح سبوتنيك-في الروسي فعال بأكثر من 91%

أخصائيان بريطانيان قالا إن النتائج واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي للقاح

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دبي - العربية.نت

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أظهرت نتائج نشرتها الثلاثاء مجلة "ذي لانسيت" الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح سبوتنيك-في الروسي الذي اتهمت روسيا بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91.6% ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض.

وقال أخصائيان بريطانيان هما البروفسور إيان جونز وبولي روي في تعليق مشترك ورد في دراسة ذي لانسيت إن "النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح، ما يعني أن لقاحا إضافيا يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار كوفيد-19".

والنتيجة المهمة الأخرى تتلخص في التجانس المناعي للقاح الروسي، فقد قام المتطوعون، الذين تلقوا اللقاح، بتطوير أجسام مضادة ضد فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 1.3 إلى 1.5 مرة أكبر مقارنة بأولئك الذين تعافوا من COVID-19.

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وشملت التجارب مجموعة من المتطوعين تتراوح أعمارهم بين 60 و87 عاما، وأظهرت نتائج مثيرة للإعجاب بالنسبة لهذه الطبقات العمرية بالذات. ومن المدهش أن فعالية "سبوتنيك V" بين كبار السن كانت مماثلة للفئة العمرية من 18 إلى 60 عاماً وهي 91.8%.

وعندما يتعلق الأمر بالسلامة، أكدت اللجنة المستقلة لمراقبة البيانات أن 94% من كل التأثيرات السلبية كانت خفيفة. ولم تكتشف أي آثار ضارة خطيرة أو حساسية، وكانت معظم المضاعفات المعتدلة تقتصر على أعراض بسيطة أو صداع شبيهة بالأنفلونزا.

إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي تأسس للقيام باستثمارات مشتركة، في المقام الأول في روسيا، إلى جانب المستثمرين الاستراتيجيين والماليين الدوليين، مكلف حالياً بإنتاج "سبوتنيك V" وتوزيعه على الصعيد الدولي.

وقد أشاد كيريل دميتريف، الرئيس التنفيذي لإدارة التنمية الدولية، بنشر صحيفة لانسيت، قائلا: "هذا يوم عظيم في مكافحة COVID-19".

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