أعلنت مجموعة سي.دي.سي الإنجليزية، اليوم الأربعاء في بيان صحافي، توقيع اتفاق ضمن تحالف يضم إفريقيا بلاتفورم كابيتال للاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة ألفا الطبية في مصر مقابل 100 مليون دولار.

وتُقدر محفظة مجموعة سي.دي.سي في مصر بعد هذه الصفقة بأكثر 266 مليون دولار، وتملك مجموعة ألفا في مصر معامل ألفا للتحاليل الطبية وألفا سكان للأشعة بجانب مستشفى.

وفي سياق منفصل، كانت جمهورية مصر العربية، قد بدأت في حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، والطواقم الطبية، أو ما يُطلق عليه في مصر "الجيش الأبيض" هم أول المتلقين للقاح.

وتسلمت مصر أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" في ديسمبر.

بدورها، كانت وزيرة الصحة المصرية، قد قالت إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.