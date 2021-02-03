تراجعت الأرباح الفصلية لشركة سوق دبي المالي 29% لتصل إلى نحو 18 مليون درهم.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، ارتفعت الأرباح 14% لتصل إلى 138 مليون درهم، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات 7% إلى 337.2 مليون درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح سنوية على المساهمين.

كانت الشركة قد حققت 120.6 مليون درهم في 2019،

وأشارت الشركة في بيان للسوق، اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 7% إلى 337.2 مليون درهم، مقابل 315.8 مليون درهم.

وجاء سهم الشركة على رأس قائمة الأسهم المتراجعة في سوق دبي بنهاية تداولات اليوم الأربعاء، منخفضا بنسبة 5%، في الوقت الذي تراجع في مؤشر السوق بنسبة 0.42%.

وتراجعت قيم التداولات في السوق إلى 210 ملايين درهم، بعد التداول على 130.9 مليون سهم عبر 2482 صفقة.