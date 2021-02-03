أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بواقع ريالين للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع 306 ملايين ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 153 مليون سهم.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وكذلك ستعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

كانت الأسمنت السعودية قد وزعت 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من العام 2020، بإجمالي 229.50 مليون ريال، ليصل إجمالي توزيعات أرباحها إلى 535.5 مليون ريال للعام 2020.

وكشفت نتائج الشركة السابقة، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 328.5 مليون ريال مقابل 307.8 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بارتفاع 6.7%.