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أميانتيت تخفض خسائرها المتراكمة إلى 27% من رأس المال

سوق السعودية

أميانتيت تخفض خسائرها المتراكمة إلى 27% من رأس المال

بلغت 86.4 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 27 % من رأس المال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 86.385 مليون ريال، مشيرة إلى أن السبب وراء تراجع الخسائر هو تخفيض رأس المال واستخدام جزء من الاحتياطي النظامي.

والشهر الماضي، أعلنت الشركة عن سداد جميع قروضها لدى البنوك والبالغ قيمتها 107 ملايين ريال (28.53 مليون دولار).

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وعن مصدر السداد، قالت "أميانتيت" إنه من العمليات اليومية للشركة ومتحصلات زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية حسب نشرة الإصدار.

وقامت الشركة بتخفيض رأس المال بنحو 24% ليصل إلى 200 مليون ريال عن طريق إلغاء 14 مليون و450 ألف سهم، وذلك بهدف إطفاء 96,6% من الخسائر المتراكمة.

كما قامت الشركة بزيادة رأس المال بنسبة 60% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال ليصل إلى 320 مليون ريال.

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